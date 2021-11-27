تشكيل لجنة للتحقيق مع السجناء الهاربين من سجن التاجي (فيديو)

2021/11/27 | 15:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي ،مؤكداً أن جميع السجون فيها أطواق للحماية والمراقبة.

وقال معن في تصريح تابعه NRT، (27 تشرين الثاني 2021)، إنه "تمت إحالة الملقى القبض عليهم من السجناء اثناء محاولتهم الهروب من سجن التاجي، إلى لجنة تحقيقية لكشف ملابسات عملية الهروب".

وأكد، أن "جميع السجون تتبع الى دائرة الإصلاح في وزارة العدل وفيها عدة أطواق لحماية النزلاء والسجن، منها طوق تابع إلى وزارة العدل والثاني من الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، والثالث من القوات الأمنية في وزارة الدفاع، إضافة إلى الكاميرات وأبراج المراقبة".

"قناة العراقية"، وفق "قناة العراقية".

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