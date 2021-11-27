2021/11/27 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية اليوم السبت، توضيحاً جديداً بشأن امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث صحافي، إن ” الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات للدور الثالث ،لكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر تنويهًا مهمًا بشأن الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

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