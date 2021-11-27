2021/11/27 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين في ذي قار

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