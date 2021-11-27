2021/11/27 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفى المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون، سفر رئيس الائتلاف نوري المالكي الى ايران.وقال المكتب في بيان:" ان بعض وسائل الإعلام، والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت اخبارا تتحدث عن قيام رئيس ائتلاف دولة القانون بالسفر الى ايران وكذلك لقاء وفد من ائتلاف دولة القانون برئاسة حسن السنيد مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ".واشار الى ان تلك الاكاذيب محاولة مكشوفة للتسقيط السياسي، داعيا وسائل الاعلام الى الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون ينفي سفر المالكي الى ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب الاعلامي لإئتلاف دولة القانون ينفي سفر المالكي الى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).