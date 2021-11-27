نفط ميسان : غياب 6 لاعبين عن مباراة امانة بغداد

2021/11/27 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن نادي نفط ميسان عن غياب 6 لاعبين من الفريق عن المباراة التي سيخوضها ضد امانة بغداد هذا اليوم".وقال اعلام النادي :" ان كلا من اللاعبين ( علاء خليل ، عباس بديع ، ساماته ، سجاد جبار ، نهاد محمد ، فلاح عبدالكريم) سيتغيبون عن مباراة امانة بغداد".ويخوض فريق نفط ميسان ، اليوم ، مباراة ضد فريق امانة بغداد ، ضمن الجولة الـ11 من الدوري العراقي"./انتهى

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