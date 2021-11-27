قيس سعيد: الدولة التونسية لا تدار بمنطق الجماعة

2021/11/27 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التونسي فيس سعيد، اليوم السبت أن الدولة التونسية لا تدار بمنطق الجماعة، أو في السهرات، أو في المقاهي، أو في الاجتماعات المغلقة، بل داخل مؤسسات الدولة ووفق القانون.

وأوضح سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مساء أمس الجمعة، بحسب موقع “روسيا اليوم” أن هناك العديد من القضايا ستتم إثارتها حينما تتهيأ كل الاثباتات المتعلقة بمن وراءها ومن يدبرها لضرب الدولة التونسية، داعيا القضاء إلى لعب دور تاريخي.

وأكد أن المواقف تتقلب كل يوم، وأحيانا في اليوم أكثر من مرة، لأن “هذه المواقف لا تصدر عن مبادئ ثابته، بل عن اعتبارات شخصية أهمها الانتهازية واعتبار الدولة والمناصب غنيمة”، وفق تعبيره.

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