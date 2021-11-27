التربية تكشف سبب عدم اقامة امتحانات الدور الثالث

أصدرت وزارة التربية اليوم السبت، توضيحاً جديداً بشأن امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن ” الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات للدور الثالث ،لكن مجلس الوزراء رفض ذلك”، لافتاً الى أن “الوزارة أجلت الامتحانات لأسبوع حتى ترى إذا يمكن أن تتغير القرارات والسماح للطلبة بأداء الامتحانات في الدور الثالث”.
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