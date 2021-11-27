2021/11/27 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق كبير يلتهم مخزن تجاري وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم مخزن تجاري وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم مخزن تجاري وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).