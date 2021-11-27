العراق يعلن إحباط محاولة هروب من سجن شديد التحصين شمالي العاصمة

2021/11/27 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، إحباط محاولة هروب سجناء من سجن شديد التحصين شمال بغداد، وأكدت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

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