يوم غد.. جميع نتائج الانتخابات على طاولة القضاء العراقي

2021/11/27 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية المستقلة العليا

للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن

ارسالها جميع نتائج المحطات بعد اعادة

عمليات العد وافرز إلى القضاء العراقي

غداً.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية

عماد جميل، إن "ال

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