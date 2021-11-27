إيران تكشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بإغتيال محسن فخري زاده

2021/11/27 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد نائب وزير الدفاع الإيراني،

الجنرال رضا طلائي نيك، اليوم السبت،

بأن العالم النووي محسن فخري زاده، جرى

اغتياله بسلاح آلي ذكي للتحكم عن بعد.

وقال الجنرال طلائي نيك في حديث مع

القناة الأولى بمناسبة

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