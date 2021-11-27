الخارجية تكشف عن عدد الجوازات الممنوحة للمهاجرين الراغبين بالعودة

2021/11/27 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن

عدد الجوازات الممنوحة للمهاجرين

الراغبين بالعودة طوعا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون

الخبرية، "منحنا حتى الان (120) جوازا مر

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