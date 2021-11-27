توضيح جديد من التربية بشأن الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

2021/11/27 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة عمدت على تأجيل الامتحانات على أمل أن يكون هناك تغيير.

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