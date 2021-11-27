مصدر مطلع: التحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي متواصلة وبدعم أمريكي

2021/11/27 | 16:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن التحقيقات في محاولة اغتيال الكاظمي متواصلة بمساعدة أميركية.وقالت إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت عمليات توثيق وجمع للأدلة ثم تحليلها للوصول إلى الجهات والأشخاص المتورطين بتنفيذ محاولة الاغتيال أو التعاون عليها.وبينت أن السلطات حددت … Readmore

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