انخفاض كبير بالموقف الوبائي للجائحة في العراق - عاجل

2021/11/27 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا في العراق وسط انخفاض كبير بأعداد الوفيات.

وذكرت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد الاصابات المسجلة بوباء كورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 563 إصابة جديدة فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات".

وأضافت ان "نحو 1366 حالة اكتبت الشفاء من الوباء فيما أقدم على التلقيح خلال 24 ساعة الماضية 28506 مواطنين".

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