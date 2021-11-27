2021/11/27 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت مديرية الدفاع المدني اندلاع حريق في مخزن تجاري وسط العاصمة بغداد.وقالت في بيان ، أن " حريقا اندلع داخل مخزن بمساحة ألف متر مربع يحتوي على أجهزة ومعدات منزلية مقسم إلى محال تجارية في منطقة الوزرية مقابل الجامعة المستنصرية".مشيرا الى أنه "تم توجيه أكثر من 10 فرق إطفاء للسيطرة على النيران"./انتهى

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