2021/11/27 | 16:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم مواطن، اليوم السبت، على إطلاق النار على صاحب تكسي، بعد خلاف على الأجرة بينهما، وقال مصدر أمني، إن “مواطنا أطلق النار على صاحب تكسي بسلاح نوع مسدس بسبب خلاف على الأجرة ضمن منطقة النهروان، ما أسفر عن اصابة صاحب التكسي بجروح في ساقه”.وأضاف أن “قوة امنية تدخلت واعتقلت الجاني وضبطت بحوزته 4 مسدسات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطن يطلق النار على صاحب تكسي بسبب خلاف على الأجرة في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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