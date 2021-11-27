دولة القانون يوضح حقيقة سفر المالكي الى ايران ولقاء وفده بالصدر

2021/11/27 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، حقيقة سفر رئيسه نوري المالكي الى ايران ولقاء وفده بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وذكر الائتلاف في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام، والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت اخبارا تتحدث عن قيام رئيس ائتلاف دولة القانون بالسفر الى ايران وكذلك لقاء وفد من ائتلاف دولة القانون برئاسة حسن السنيد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، مؤكدة “عدم صحة تلك الاخبار ونشير الى ان تلك الاكاذيب محاولة مكشوفة للتسقيط السياسي”.

ودعا الائتلاف، “وسائل الاعلام الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية “.

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