2021/11/27 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو يوثق اعترافات الهاربين من سجن التاجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8RFGaaNtnyM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو يوثق اعترافات الهاربين من سجن التاجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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