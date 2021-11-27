2021/11/27 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تلقى الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضربة قاصمة لخططه المستقبلية في مسيرته الكروية بسبب ريال مدريد الإسباني.ويقضي اللاعب الدولي الفرنسي آخر عام في عقده مع النادي الإنجليزي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحول مفاجئ..



ريال مدريد يحسم موقفه من ضم بوجبا المركز الخبري الوطني.

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