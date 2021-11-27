(بغداد اليوم) تتجول بين المشاركين في مهرجان أنا عراقي أنا اقرأ على حدائق أبي نؤاس وسط العاصمة

2021/11/27 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تتجول (بغداد اليوم) بين المشاركين في مهرجان أنا عراقي أنا اقرأ على حدائق أبي نؤاس وسط العاصمة، الذي أقيم دعما للثقافة والتشجيع على القراءة في البلاد.

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