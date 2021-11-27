محافظ كركوك وتوران يبحثان اوضاع كركوكويؤكدان دعمهما للقوات الامنية

2021/11/27 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث محافظ كركوك راكان الجبوري ،مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران ،الاوضاع السياسية والامنية والخدمية في محافظة كركوك .واكد الجانبان اهمية الحوار والتعاون والتواصل الدائم بما يعزز استقرار كركوك ..مؤكدين دعمهما المطلق للقوات الامنية البطلة في تأدية مهامها في حفظ الامن ونجاحها في ضمان استقرار كركوك .وشدد ا على اهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت لمواطني كركوك ،واهمية الحوار والتفاهم بما يخدم مواطني كركوك ./انتهى

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