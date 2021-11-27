الشرطة المجتمعية توقف حالة ابتزاز بنينوى وتعيد فتاة هاربة الى ذويها في ميسان

2021/11/27 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مدير قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد غالب العطية، إن مفارز المجتمعية في محافظة نينوى أوقفت عملية ابتزاز مارسها شخص بحق فتاة من المحافظة.وقال العطية في بيان ، ان"شخصا قام بتهديد الفتاة عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة ، وقد اتخذت المفارز بحقه الإجراءات اللازمة، وتم حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة الشخصي".واضاف، ان"مفارز شعبة الشرطة المجتمعية في ميسان تمكنت من إعادة فتاة هاربة من إحدى المحافظات بداعي التعنيف الى ذويها بعد أن قدمت الشرطة المجتمعية الدعم المعنوي والتأهيل النفسي لها، مؤكدين لذويها مدى خطورة التعامل السيء على حياة ومستقبل الفتاة، فضلا عن حثهم على ضرورة الرعاية والاهتمام بها"./انتهى8

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