عاصفة قوية تجتاح شمال المملكة المتحدة وتودي بحياة شخص

2021/11/27 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – لقي شخص حتفه وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فيما علق السائقون على طرق غطاها الجليد ليلا في وقت اجتاحت عاصفة قوية مناطق شمال المملكة المتحدة، حسبما أعلنت السلطات السبت.وقتل الرجل عندما سقطت شجرة على سيارته في إيرلندا الشمالية ليل الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت دفعت العاصفة التي […]

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