تسرب نفط جراء تصادم سفينتين قبالة السواحل الهندية

2021/11/27 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أسفر تصادم سفينتين تجاريتين قبالة السواحل الهندية عن تسرب بقعة نفطية في مياه خليج كوتش ببحر العرب، وفق ما أفادت به صحيفة Times of India ، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن خفر السواحل الهندي أن السفينة Aviator اصطدمت بالسفينة Atlantic Grace قبالة سواحل ولاية غوجارات (شمال غرب البلاد)، دون وقود خسائر أو إصابات، مع الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن تشكل بقعة من النفط المتسرب من إحدى السفينتين، وأن السفن التابعة لخفر السواحل تقوم بتحديد مساحة البقعة النفطية وتتخذ إجراءات لإزالتها في أسرع وقت ممكن.

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