2021/11/27 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت قوات الأمن التركية 52 شخصا ثبت أنهم دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في ولاية هطاي بجنوب البلاد.

وذكرت مصادر أمنية تركية، اليوم السبت، أن فرق مكافحة الهجرة والتهريب في الولاية ضبطت حافلة تحمل أجانب في قرية بخشين التابعة لمدينة أنطاكيا.

وأضافت المصادر أن الفرق ضبطت 52 أجنبيا داخل الحافلة يحملون الجنسية السورية، تبين أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت المصادر أن الفرق سلمت هؤلاء الأجانب إلى مديرية الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، ضبط 16 شخصا في مناطق حدودية متفرقة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم السبت، بأنه “جرى ضبط 16 شخصا كانوا يحاولون القيام بعمليات عبور غير قانونية على الحدود مع سوريا واليونان”.

وذكرت أن 8 من الموقوفين ينتمون لتنظيم “داعش”، و3 لتنظيم ” ي ب ك/ بي كا كا”، وآخر ينتمي لتنظيم “غولن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعتقل 52 سوريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعتقل 52 سوريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).