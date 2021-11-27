2021/11/27 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر المغرب تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا، ابتداء من الأحد، بسبب وباء “كوفيد-19″، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في وزارة النقل واللوجستيك.ويدخل القرار حيز التنفيذ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



المغرب يعلق الرحلات البحرية مع فرنسا المركز الخبري الوطني.

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