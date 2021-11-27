الزطّ (الغجر) - منير المجيد

2021/11/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد لا حفل زفاف مثير وملون، في أيام طفولتي، دون موسيقييهم.النساء كنّ يقرعن أبوابنا في منتصف النهار حاملات قصعات كما في المدارس العسكرية، وكنّا نصبّ فيها قليلاً من طبخة اليوم.



كنّ يشكرننا مُبتسمات وكاشفات عن أسنانٍ بعضها مُلبّس بالذهب.



وتلبيس الذهب، أو أيّ معدن آخر، هو واحد من المهن القليلة التي يعملون بها، هذا إن كان مزاجهم رائقاً.



في الليل كنّ، تلك النساء، يتبرّجن ويرقصن على موسيقى رجالهن بزيارة ......





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