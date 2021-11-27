الحلم المصادر - سعود سالم

2021/11/27 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱◻بعد منتصف الليل بقليل استلقى على السرير◻ منهكا مهزوما حتى النخاع ◻ انتظر النوم طويلا محدقا في السقف المعتم ومنصتا لأصوات الشارع الخافتة ◻ على الجدار المقابل بدا له وجهها محاطا بالغيوم ◻ ولم يعرف إن كان حلما أم ذكرى أم فكرة مندسة في ليل الفراغ ◻ رأى وجهها المبلل بالعرق ◻ مغمضة العينين ◻ ورأى حلمها في المرآة ↱↰ ↱↰ رأى وجهه المذعور مل ......





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