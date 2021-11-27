توضيح جديد من وزارة التربية حول امتحانات الدور الثالث

2021/11/27 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة التربية السبت، توضيحاً جديداً بشأن امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

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وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعه "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات للدور الثالث ،لكن مجلس الوزراء رفض ذلك"، لافتاً الى أن "الوزارة أجلت الامتحانات لأسبوع حتى ترى إذا يمكن أن تتغير القرارات والسماح للطلبة بأداء الامتحانات في الدور الثالث".

وكانت وزارة التربية، قد أصدرت، أمس الجمعة، توضيحاً بشأن شمول الطلبة بدور ثالث لأداء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح إن "الوزارة مستعدة لإجراء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والتي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت، وكذلك شمول لمن لم يوفق في النجاح بالدور الثاني"، مضيفاً "لكن كان هناك قرار بإلغاء شمول طلبة الدور الثالث من أداء الامتحانات، ما أربك الوضع وكل ما تم التخطيط له مسبقاً".

وأكد أن "الوزارة عمدت على تأجيل الامتحانات على أمل أن يكون هناك تغيير في هذا القرار حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات ومراعاة الشأن الاستثنائي الذي تمر به البلاد".

"واع"

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