2021/11/27 | 17:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة"كبتاجون" في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة"كبتاجون" في الأنبار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة"كبتاجون" في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).