دولة القانون يوضح حول ​زيارة المالكي الى ايران ولقاء الصدر

2021/11/27 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، السبت، أنباء تحدثت عن زيارة رئيسه إلى إيران.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، أن "بعض وسائل الإعلام، والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت أخبارا تتحدث عن قيام السيد رئيس ائتلاف دولة القانون بالسفر إلى ايران وكذلك لقاء وفد من ائتلاف دولة القانون برئاسة السيد حسن السنيد مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

وأضاف البيان، انه "نؤكد عدم صحة تلك الأخبار ونشير إلى ان تلك الأكاذيب محاولة مكشوفة للتسقيط السياسي"، داعيا "وسائل الإعلام الى الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

N.A

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