التربية... مستعدون لاجراء الدور الثالث للمرحلة المتوسطة

2021/11/27 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية السبت، استعدادها لإجراء الامتحانات للدور الثالث مؤكة ان مجلس الوزراء هي من ترفض ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (27 تشرين الثاني 2021)، إن " الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات للدور الثالث، لكن مجلس الوزراء رفض ذلك".

واضاف أن "الوزارة أجلت الامتحانات لأسبوع حتى ترى إذا يمكن أن تتغير القرارات والسماح للطلبة بأداء الامتحانات في الدور الثالث".

وكانت وزارة التربية، قد أصدرت، امس الجمعة، توضيحا بشأن شمول الطلبة بدور ثالث لأداء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، إن "الوزارة مستعدة لإجراء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والتي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت، وكذلك شمول لمن لم يوفق في النجاح بالدور الثاني"، مضيفاً "لكن كان هناك قرار بإلغاء شمول طلبة الدور الثالث من أداء الامتحانات، ما أربك الوضع وكل ما تم التخطيط له مسبقا".

وأكد أن "الوزارة عمدت على تأجيل الامتحانات على أمل أن يكون هناك تغيير في هذا القرار حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات ومراعاة الشأن الاستثنائي الذي تمر به البلاد".

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