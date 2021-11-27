قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: رفع العقوبات العسكرية لم يعد له معنى بالنسبة لنا

2021/11/27 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوة البحرية للجيش

الايراني، الادميرال شهرام ايراني، إن

رفع العقوبات العسكرية المفروضة على

بلاده لم يعد له معنى بالنسبة للجيش

الإيراني.

وأضاف الأدميرال شهرام ايراني: "لا فرق

إن الغيت هذه ال

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