بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

2021/11/27 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.

وقال الوزير في تصريح إذاعي "في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، أوميكرون، في المملكة المتحدة.



واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام."

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جنوب أفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إن كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.

وأوميكورن هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

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