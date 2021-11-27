شرطة الانبار تعتقل متهما بحوزته أكثر من 1000 حبة مخدرة

2021/11/27 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اعلنت قيادة شرطة الانبار، السبت، عن اعتقال متهم بحوزته أكثر من 1000 حبة مخدرة في المحافظة.وقالت في بيان انه" وبناءً على التعليمات والتوجيهات الصادره من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعه تجار ومتعاطي ومروجي الحبوب والمواد المخدره في قواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الرمادي بحوزته حبوب مخدره تم استحصال الموافقات القضائيه الرسميه وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه الى المكان المقصود، حيث تم القاء القبض على المتهم و بحوزته (٧) سبعة حبوب نوع كبتاجون وبعدها تم الانتقال بدلالته الى منطقة جزيرة الرمادي وضبط حبوب مخدره عددها (١٠٠٠) حبه مخدرة نوع كبتاجون كانت موضوعة في داخل عجلة".واضاف البيان، انه"تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات وايداع المتهم التوقيف وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص"./انتهى8

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