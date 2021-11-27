2021/11/27 | 17:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، العثور على كدس كبير للعبوات الناسفة في زور نهر ديالى.وذكر مدير اعلام فرقة المشاة الاولى، العقيد ايهاب ماجد الكناني، في بيان، انه “شرعة قوه من مقر لمش1 ووحداته بامرة مقدم الواء العقيد الركن تحرير عبد العالي وهيب وضابط الاستخبارات لواءنا المقدم وسام عطوان فاضل بواجب بحث وتفتيش زور نهر ديالى بعد ورود معلومات استخباراتيه دقيقة”.واضاف، انه “اثناء البحث وتفتيش ضمن محور الاول مقر لواء والفوج الثاني تم العثور على كدس عبوات ناسفة مختلفة (جلكان سعة 30 لتر عدد 2 معبة مادة السيفور، صاروخ نمساوي على شكل عبوات عدد 5، قنابر هاون 81 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس كبير للمتفجرات في زور نهر ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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