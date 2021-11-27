تسجيل 61 إصابة كورونا بين مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا إلى هولندا.. هل متحور

2021/11/27 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأكد السلطات الهولندية من نوع المتحوّر الذي أصيب به 61 مسافرًا عائدًا من جنوب أفريقيا، بعدما أتت نتائج فحوصات "كوفيد-19" مجابة، الجمعة.ويحتمل أن يكون "أوميكرون" الأسرع في الانتشار بين متحورات فيروس كورونا.

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