2021/11/27 | 17:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوداني يعفي مدير الشرطة ونائبه من منصبهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السوداني يعفي مدير الشرطة ونائبه من منصبهما) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السوداني يعفي مدير الشرطة ونائبه من منصبهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).