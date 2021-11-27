2021/11/27 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن شابًا قتل نفسه طعنًا بسكين، عقب انتهاء مراسم حفل زفافه، مرجعة ذلك إلى “معاناته من أزمة نفسية حادة”، على حد قولها.وبحسب الصحيفة فإن شرطة النجدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مصر..



شاب قتل نفسه عقب انتهاء مراسم زفافه! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مصر.. شاب قتل نفسه عقب انتهاء مراسم زفافه!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مصر.. شاب قتل نفسه عقب انتهاء مراسم زفافه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).