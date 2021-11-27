ردا على تصريحات الصدر.. تعليق من تحالف سياسي يخص حل الأزمة في العراق

2021/11/27 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

ذكر تحالف تقدم، بزعامة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان حل الأزمة ورد على تصريحات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.وقال القيادي في التحالف، عمار العزاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لايمكن المضي بطريق الفوضى او لي الاذرع من جهة على حساب جهات أخرى".وبخصوص التظاهرات قرب الخضراء، أكد العزاوي، أن "الحل هو التوجه لاجتماع سياسي وإنهاء الازمة الحالية".وأضاف القيادي في التحالف، أن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اوضح إمكانية التوجه إلى حكومة الاغلبية السياسية"، مردفا: "هذا الأمر سيكون مختلفا عما كانت تسير عليه معطيات تشكيل الحكومات السابقة التي كانت تمضي بطريق التوافق السياسي".وأوضح، أن "الأوضاع اختلفت عن السابق ويجب أن لانخضع لنفس المعايير التي شكلت بها الحكومات السابقة".

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