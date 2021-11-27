2021/11/27 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

دولة القانون يوضح حقيقة سفر المالكي الى ايران ولقاء وفده بالصدر

منذ يوم واحد

الخارجية: مجموع المهاجرين العائدين من بيلاروسيا بلغ 1894

منذ يوم واحد

عودة أكثر من ألف عراقي من العالقين على الحدود البيلاروسية

منذ يوم واحد

الصدر يدعو الى الكشف عن تحقيقات عملية اغتيال الكاظمي

منذ يومين

العراق وتركيا يبحثان تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين

منذ يومين

الخارجية تعلن عودة 617 عراقياً عالقاً على الحدود البيلاروسية

منذ يومين

القضاء يصدر بياناً بشأن اجتماعات اللجنة العراقية- الإيرانية المتعلقة بالتحقيق في حادث المطار

منذ يومين

المفوضية تنهي إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها

منذ يومين

الخارجية: نجحنا باطلاق سراح 41 مواطن عراقي كانوا محتجزين في ليبيا

منذ يومين

رئيس الجمهورية: المنطقة تواجه تحديات عدة تتطلب التعاون لتجاوز الاختلالات والتوترات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحلبوسي يحضر مباراة لكرة القدم في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحلبوسي يحضر مباراة لكرة القدم في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).