ايران : السلطات تقر باعتقالها 67 شخصا من المشاركين في تظاهرات مدينة أصفهان

2021/11/27 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرت السلطات الايرانية باعتقالها العشرات من المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها مدينة أصفهان.

ونقلت وكالة فارس الايرانية للأنباء عن الجنرال في الشرطة حسن كرامي قوله ان قواته اعتقلت سبعة وستين شخصا وصفهم بأنهم من العناصر الرئيسة والمحرضة على خروج التظاهرات في حين نشرت الوكالة مقطعا مصوار يظهر حدوث مواجهات بين المتظاهرين وعناصر القوات الامنية.

ومما يجدر ذكره ان مدينة اصفهان تشهد منذ أيام تظاهرات شعبية تندد بالسلطات وعجزها عن معالجة أزمة المياه فضلا عن قيامها بتغيير مسار أحد الانهار مما أدى الى جفافه.

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