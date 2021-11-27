رئيس وزراء السودان يعفي مدير عام الشرطة ونائبه من منصبيهما

2021/11/27 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المدير العام لقوات الشرطة ونائبه.

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