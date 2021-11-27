2021/11/27 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي ستيفن سوندهايم عن عمر يناهز 91 عاماً حيث يعد أهم كتّاب المسرح الغنائي الأميركي ومؤلّف كلمات “ويست سايد ستوري” .وقال محاميه ريتشارد باباس لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن ستيفن سوندهايم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة “ستيفن سوندهايم” أسطورة المسرح الغنائي الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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