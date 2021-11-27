استنفار 10 فرق اطفاء للسيطرة على حريق ببغداد

2021/11/27 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق.

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