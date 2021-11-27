المطلوب من الآن دولة تبني اقتصاد متين والاكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي للعراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/27 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر القطاع النفطي المورد الرئيسي للمال والعملة الصعبة للدولة العراقية وجميع مستلزمات الحياة الضرورية للشعب العراقي وأي خلل في هذا القطاع يترك آثاره السلبية على مشاريع الدولة وحياة الشعب العراقي وعندما تتعرض أسعار النفط إلى التذبذب واحتمال نفاذ هذه المادة مع مرور الزمن.



ولذلك لجأت كثير من الدول إلى تنويع المصادر المالية حتى لا تتعرض للمشاكل المختلفة.



والعراق الذي يعتبر اقتصاده ذا طابع ريعي يعتمد ......





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