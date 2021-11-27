رسالة لشهداء جسر الزيتون - عباس علي العلي

2021/11/27 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي رسالة لشهداء العراقالسلام على قلب العراق النازف من رحم الحريةالسلام على جسر الزيتون وعلى الأجساد المذبوحة فوقه بسيف باطل وزعم خطل ورغبة بالأنتقام دموية أعجمية فارسية من لدن عصابة سوء "وسرسريه"أيها الواقفون صوب الشمس تطعموها نورا وضياء وبصيرةأنتم كلنا وكلنا أنتم وقضيتنا قضبةشهدائنا أنتم مثل صوت الأنبياء المبعوثون رحمة للعالمين....



وذكرى للمتقين ودعاة الإنسانيةمنكم من كان ......





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