التربية الإعلامية: نحو استعادة الوعي في عالم مُعقَّد - محمد عمارة تقي الدين

2021/11/27 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"لقد أصبح الإعلام يقوم بدور أهم من المدارس ودور العبادة والجيوش"، تلك مقولة المفكر الاستراتيجي الأمريكي بريجينسكي مُنبهاً لخطورة الدور الذي أضحت تلعبه وسائل الإعلام الحديثة، وهو الأمر الذي تعاظم تأثيره في أيامنا هذه في ظل حالة الانفجار المعلوماتي والانتشار الواسع والتطور الهائل في وسائل الاتصال.



ومن ثم أضحى الإعلام هو السلطة الأولى بلا منازع، فقد أحكم سيطرته على ا ......





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