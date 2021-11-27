بعد حادثة التاجي.. الكاظمي يصدر توجيهاً عاجلاً

2021/11/27 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توجيها عاجلا يتعلق بحادثة هروب السجناء من سجن التاجي.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، إن "القائد العام وجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة هروب السجناء من سجن التاجي".

وأضاف المصدر، أن "الكاظمي أمر بمحاسبة المقصرين عن اداء واجباتهم".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، بوقت سابق اليوم، بأن قوة أمنية مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن "التاجي" شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل.

وبينت القيادة، أنه تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران، وتم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة.

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